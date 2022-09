Sorprenden a Yailin hablando con Anuel por FaceTime: ¿será de su relación? En los últimos tiempos la relación entre Yailin y su esposo Anuel AA se ha visto envuelta en toda una serie de rumores e intrigas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailín Anuel AA y Yailín | Credit: Yailin la más viral/Instagram En los últimos tiempos la relación entre Yailin y su esposo Anuel AA se ha visto envuelta en toda una serie de de rumores e intrigas. ¿Será que están atravesando una crisis?, ¿será que habrá divorcio pronto? Lo cierto es que los jóvenes, que solían compartir su amor diariamente en las redes sociales, han estado bastante alejados de sus cuentas. Primero los seguidores de Yailin se percataron de que la rapera había asistido sola al concierto que ofreció Rosalía en La Romana, República Dominicana, algo que disparó aún más las alarmas. No obstante, después uno de los presentes en el concierto grabó un video donde aparecía la joven hablando vía FaceTime con el reguetonero boricua, lo cual hace que pensemos que quizás no están tan alejados como parece. Anuel AA y Yailin la mas viral Credit: Instagram/@anuel Desconocemos por qué Anuel se perdió el concierto de la española, pero la que no iba a dejara de asistir era Yailin, quien se ha declarado en más de una ocasión una fan de Rosalía. En una ocasión incluso recreó el look de Motomami, y a la española le encantó. "La MotoMamiiii Mas ViraaaaLLLL", dijo ante la publicación de la rapera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque es un misterio en qué estado está la relación entre Yailin y Anuel, el músico no debe encontrarse en el mejor momento de su vida tras ser acusado por la madre de Pablo Anuel en un tribunal de Puerto Rico por presuntamente ser un padre ausente.

