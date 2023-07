Yailin se confiesa tras escandaloso episodio viral: "No creo que nada haya sido un error, todo ocurre por un propósito" Por primera vez tras su separación de Anuel AA, Yailin habla en exclusiva con People en español del rumbo que tomará su vida y su carrera, y de cómo su hija, Cattleya, la ha ayudado a seguir adelante. ¿Hay romance con Tekashi 6ix9ine? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Fotografía: @davidarterd / Estilismo: @carlosmartine08 Aquella joven de 19 años que bailaba y rapeaba en las calles del humilde barrio de Los Mina de Santo Domingo, en la República Dominicana, nunca imaginó que en tan solo dos años se convertiría en un fenómeno musical, con millones de seguidores en las redes. "Definitivamente [estoy en] un buen momento de mi carrera artística", asegura Yailin, de 21 años. "[Estoy] con la esperanza de seguir conquistando corazones a través de mi música, y posicionando a la República Dominicana en lo alto". Su ascenso al éxito vino acompañado de un tórrido romance y matrimonio con el trapero Anuel AA, con quien tuvo a su primera hija, Cattleya. Esa relación apasionada y sin control que compartieron con el mundo terminó con gran estruendo, incluida la aparición de graves acusaciones de un supuesto abuso físico por parte del artista , quien las negó. People en Español se puso en contacto con el puertorriqueño, pero hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta. "Dios te bendiga, encuentra paz y sé muy feliz", le dice Yailin a su ex en esta entrevista. "No puedo hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien, han sido días difíciles, lo que es normal para cualquier ruptura sentimental". A lo que agrega: "Pero gracias a Dios estoy intentando superar esta situación, pensando solo en mi hija, mi trabajo, agarrada de Dios, mis familiares y amistades que han estado presente[s]". Una de esas amistades presentes, forjada apenas en un mes, es con el también cantante Tekashi 6ix9ine, con quien la intérprete grabó la canción "Pa ti", que presentarán en la gala de los Premios Juventud este jueves en Puerto Rico, que será transmitida por la cadena Univision. "Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos", dice la intérprete de su inseparable, cuyo nombre real es Daniel Hernández y a quien ella cariñosamente llama Danny. "Y que con dedicación y esfuerzo puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música". La realidad es que con o sin música, el artista de raíces mexicanas le ha proporcionado a Yailin no solo un hombro para llorar y un tema de éxito con millones de vistas en YouTube, también regalos lujosos como, entre otros, relojes Rolex, diamantes y dos vehículos, uno de ellos un Rolls Royce de 2023 valorado en $420,000. "Realmente a él le gusta, Yailin esa es su chica,", dijo en exclusiva el comerciante de autos Neelesh Alwani a Carlos Adyan en una entrevista en el programa En casa con Telemundo. "A Danny lo conozco y cuida a todo su círculo". De hecho, Adyan y Alwani llamaron durante la entrevista en vivo a 6ix9ne y contestó junto a Yailin, y al parecer estaban juntos recostados. "Ellos han estado haciendo música dinero y amor juntos", agregó el empresario. Según Yailin, ese amor es solamente algo fraternal. "Él es mi colaborador", no se ha cansado de decir la cantante, a pesar de que las imágenes y videos que comparten en las redes muestre, para muchos, algo más que camaradería. Una fuente cercana a los cantantes dijo a People en Español que "todo puede pasar" con esa pareja, ya sea mañana en Premios… o en otro momento. Confirmen o no su romance durante la gala que se verá por Univision, lo que sí mostrará Yailin es su nuevo cuerpo tras someterse a una cirugía plástica el día de su cumpleaños, el 4 de julio, proceso quirúrgico del que aún se está recuperando. "Quiero que sepan que si me opero, no es para presumir o exhibirme", sostiene contundente la dominicana, que sin pena alguna muestra su faja postoperatoria y no desiste de hacer un dueto con sus ídolos, Rosalía y Cardi B. "Es para sentirme mejor conmigo misma. Por amor a mí". Bueno, si de amor se trata, aunque dolido por el fracaso de su relación con Anuel, es un hecho que una florecita está sanando su corazón. "[Cattleya] ha cambiado todo, en este momento, antes de ser artista, soy madre, y he aprendido el significado del amor", señala Yailin, quien mientras está de gira, promociones y presentaciones, deja a su hija con la abuela de la pequeña, Wanda Díaz, en República Dominicana. Tierra que en cuanto pisa, asegura, no puede evitar ir a comer su arroz con habichuelas. "Soy la misma con y sin maquillaje, aunque de manera superficial vean a una mujer llena de lujos, en esencia soy la Yailin de siempre, dispuesta a tocar el cielo, pero con los pies en la tierra". Tan bien centrada está que, como decía Paquita la del Barrio, con la misma piedra no se volverá a tropezar. "No creo que nada haya sido un error, todo ocurre por un propósito, solo hay que tratar de reconstruirse con todas las vivencias que nos toquen en la vida y ser feliz por encima de todo", confiesa. "Mi vida personal ha sido un libro sin secretos, pero de ahora en adelante, sí creo que hay ciertas cosas en la vida de todo artista que deben de manejarse con prudencia y discreción". También agradecimiento. "Gracias, porque el rating viene tanto de los que me apoyan, como de los que dedican su tiempo a poner un comentario destructivo. Todo suma, todo cuenta", asegura la joven, que también tiene claras las cualidades que tendrá que tener el hombre que conquiste su corazón. "[Debe tener] respeto, lealtad, temor de Dios". ¿Ese será Tekashi 6ix9ine? "[Anuel]: Dios te bendiga, encuentra paz y sé muy feliz... No puedo hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien, han sido días difíciles, lo que es normal para cualquier ruptura sentimental" — yailin El nombre de Yailin suena en todos lados, ¿cómo definirías este momento profesional que estás viviendo? Definitivamente como un buen momento de mi carrera artística, con la esperanza de seguir conquistando corazones a través de mi música, y posicionando a la República Dominicana en lo alto Te presentarás en Premios Juventud esta semana, ¿qué es lo que puede esperar el público de tu actuación? Lo que pueden esperar es el resultado de mi enfoque, y el trabajo duro de la mano de todo mi equipo, que siempre me acompaña Acabas de someterte a una cirugía, ¿de qué fue? Estarás presumiendo figura en nueva en Premios Juventud? Así es, acabo de someterme a una cirugía y quiero aprovechar esta pregunta para que sepan que si me opero no es para presumir o exhibirme, es para sentirme mejor conmigo misma, por amor a mí. Yailin Credit: Fotografía: @davidarterd / Estilismo: @carlosmartine08 "Si me opero no es para presumir o exhibirme, es para sentirme mejor conmigo misma, por amor a mí" — yailin Tu carrera va empezando, ¿en qué año exactamente iniciaste a hacer música? ¿quién te dio la oportunidad? Mi carrera musical inició hace dos años, una de mis primeras colaboraciones fue con el [el artista dominicano El Cherry. ¿Esperabas tanto éxito? La verdad es que siempre he puesto a Dios primero y el que coloca a Dios primero en todo lo que hace, el éxito es un resultado inevitable. Si te encontraras con la Yailin que bailaba en las calles de su barrio, ¿qué le dirías? ¿qué consejo le darías a esa muchachita? Gracias por no rendirte, todavía falta mucho por alcanzar, sigue adelante que llegarás mas lejos de lo que piensas. Hasta el día de hoy, qué es lo más complicado que has vivido a lo que te has enfrentado y por qué? Definitivamente me ha tocado vivir experiencias muy trascendentales a mi corta edad, más de una situación complicada, pero lo importante es que Dios es mi sostén y que sin importar lo que pase, Él me ayuda a superarlo y reinventarme. "Definitivamente me ha tocado vivir experiencias muy trascendentales a mi corta edad, más de una situación complicada, pero lo importante es que Dios es mi sostén y que sin importar lo que pase, Él me ayuda a superarlo y reinventarme" — yailin ¿Cambiarías algo de tu pasado?, ¿qué sería y por qué? Nada, por que soy una construcción de cada experiencia en mi vida, acepto todo lo que me ha sucedido en el pasado porque gracias a eso me he hecho fuerte. En el ámbito personal, eres madre de una bella nena, ¿cómo ha cambiado tu vida Cattleya? Cattleya me ha cambiado la vida por completo, ya no solo puedo pensar o actuar por mí, ya tengo una hermosa hija que depende de mí y todo lo hago pensando en ella y luego en mí. "Cattleya me ha cambiado la vida por completo, ya no solo puedo pensar o actuar por mí, ya tengo una hermosa hija que depende de mí y todo lo hago pensando en ella y luego en mí". — yailin ¿Quién te ayuda a cuidarla cuando estás trabajando?, ¿ella está en Dominicana? Cuando tengo que ausentarme por temas de trabajo, mi madre se encarga del cuidado de mi nena y la verdad es que por la seguridad de mi hija por el momento me gustaría mantenerla fuera del ojo público. Esto incluye no revelar su ubicación. En estos meses a un lado de Cattleya, ¿qué ha cambiado en ti?, ¿qué has aprendido de tu bebé? Ha cambiado todo, como te dije anteriormente, en este momento antes de ser artista, soy madre, y he aprendido el significado del amor ¿Se parece a ti? Claro que sí. Todos te vemos en redes, haciendo promociones y en eventos, siempre luciendo espectacular, con maquillaje y marcas, pero cómo es Yailin en la intimidad? Cuéntanos cómo es un día normal para ti sin maquillaje, sin todo ese glamour y cuando estás con tu hija, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Soy la misma con y sin maquillaje, aunque de manera superficial vean a una mujer llena de lujos, en esencia soy la Yailin de siempre, dispuesta a tocar el cielo, pero con los pies en la tierra. "Soy la misma con y sin maquillaje, aunque de manera superficial vean a una mujer llena de lujos, en esencia soy la Yailin de siempre, dispuesta a tocar el cielo pero con los pies en la tierra" — yailin ¿Cuál es tu comida preferida? Arroz, habichuelas y carne ¿A quién admiras y con quién te gustaría trabajar? Admiro muchísimo a Rosalía como artista, ver su disciplina y su dedicación a la música. Es un persona que definitivamente he admirado desde siempre. Me gustaría colaborar con varios artistas. Por mencionar una, Cardi B. Tu última colaboración con Tekashi ha sido una bomba, ¿qué es lo que te enseñó él en lo profesional? Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos y que con dedicación y esfuerzo, puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música. "Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos y que con dedicación y esfuerzo, puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música" — yailin ¿Cómo está tu corazón Yailin? Acabas de salir de una relación sentimental que aparentemente no terminó en buenos términos ¿cómo te sientes? No puedo hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien, han sido días difíciles, lo que es normal para cualquier ruptura sentimental, pero gracias a Dios estoy intentando superar esta situación, pensando solo en mi hija, mi trabajo, agarrada de Dios, mis familiares y amistades que han estado presente. ¿Qué le dirías al padre de tu nena a través de este medio? Dios te bendiga, encuentra paz y se muy feliz. ¿Cuáles o qué errores no volverías a cometer en tu vida en pareja y en tu vida personal? No creo que nada haya sido un error, todo ocurre por un propósito, solo hay que tratar de reconstruirse con todas las vivencias que nos toquen en la vida y ser feliz por encima de todo. Yailin Credit: Fotografía: @davidarterd / Estilismo: @carlosmartine08 "No creo que nada haya sido un error, todo ocurre por un propósito, solo hay que tratar de reconstruirse con todas las vivencias que nos toquen en la vida y ser feliz por encima de todo" — yailin ¿Estás abierta al amor?, ¿te gustaría encontrar otra pareja? Creo que es tiempo de reflexionar, estar enfocada en mi felicidad y la felicidad de mi hermosa hija. Ya encontré el amor verdadero, se llama Cattleya y por el momento esto es suficiente para mí ¿Qué cualidades tendría que tener ese príncipe que te conquiste? Respeto, lealtad, temor de Dios. ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años?, ¿qué te falta por hacer?, ¿hasta dónde quieres llegar? Más madura como madre y como profesional. Haciendo música y llevando mi música a cada país que me sea posible. "Ya encontré el amor verdadero, se llama Cattleya y por el momento esto es suficiente para mí" — yailin Tienes mucha gente que te ama y te apoya, ¿qué le dirías a todas esas personas que te critican de forma negativa? Que gracias, por que el rating viene tanto de los que me apoyan, como de los que dedican su tiempo a poner un comentario destructivo, todo suma, todo cuenta. También les exhorto a que luchen por sus sueños y que trabajen para construirlos. ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti que no sabe hasta el día de hoy? Creo que como artista mi público sabe de mí todo lo necesario, mi vida personal ha sido un libro sin secretos, pero de ahora en adelante sí creo que hay ciertas cosas en la vida de todo artista que deben de manejarse con prudencia y discreción. "Mi vida personal ha sido un libro sin secretos, pero de ahora en adelante sí creo que hay ciertas cosas en la vida de todo artista que deben de manejarse con prudencia y discreción" — yailin ¿Quién ha sido tu gran apoyo hasta el día de hoy? La verdad es que hay personas que se han mantenido firmemente a mi lado, dentro de ellos puedo mencionar mi madre, Danny [6ix9ine], Carlos Martínez y Santiago Matías.

