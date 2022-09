Yailin habla de "cerrar una etapa" y "decir adiós". ¿Se acabó el amor con Anuel? Yailin "la más viral" hace sonar las alarmas con un nuevo mensaje en sus redes sociales, donde habla de "cerrar una etapa" en medio de rumores de ruptura con Anuel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin hizo temblar las redes sociales con un nuevo mensaje en sus Instagram Stories. La cantante dominicana, quien se casó con el reggaetonero puertorriqueño Anuel AA en junio del 2022, compartió un enigmático mensaje en medio de rumores de ruptura. "Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida", expresó. Los cantantes fueron recientemente captados hablando por FaceTime. Sin embargo hace un tiempo ya no comparten fotos juntos en las redes sociales, donde antes derrochaban amor. La rapera asistió sola a un concierto de Rosalía en La Romana, República Dominicana, lo cual llamó la atención. Sus fanáticos se preguntan si están separados. Yailin la mas viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal Este reciente mensaje de Yailin en sus Instagram Stories solo añade leña al fuego. Eso sí, la cantante aún tiene fotos con su esposo Anuel en sus redes sociales y el reggaetonero tampoco ha borrado sus fotos juntos. Yailin Credit: Instagram Stories/ @yailinlamasviralreal Anuel y Yailin también aparecen dándose un apasionado beso de lengua en el video "Delincuente" de Tokischa. Yailin la Mas Viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal ¿Anda 'despechá' la más viral? Mientras se aclara esta intriga, seguimos pendientes de sus enigmáticos mensajes en las redes sociales.

