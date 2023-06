Sale a la luz video de la cantante Yailin golpeando a la presentadora Mey Feliz Circula un video de la cantante Yailin golpeando a la presentadora dominicana Mey Feliz en un salón de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram/ Yailin la más viral Un video de la cantante Yailin golpeando a la presentadora dominicana Mey Feliz ha vuelto a poner en el candelero un polémico incidente que sucedió el pasado enero en un salón de belleza. En pleno embarazo de su hija, Cattleya, Yailin denunció que había sido agredida por la presentadora, reporta Univision. Este video presentado en exclusiva por el show dominicano La universidad de la calle muestra, por el contrario, a la cantante y su hermana Mami Kim golpeando a Feliz, también conocida como Fogón. En el video aparece Yailin (con el cabello largo platinado) y su hermana Kimberly (vestida de verde), y se ve como agreden a Feliz, quien se mantiene sentada en una silla, donde le están arreglando el cabello. Según reportes, el incidente ocurrió en el salón de belleza Riva en Santo Domingo el pasado 19 de enero. La expareja del cantante Anuel AA al parecer se enfrentó a Feliz por supuestamente hablar mal de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video muestra a Yailin golpeando en la cabeza y agarrándole el cabello a la presentadora. Luego Yailin se separa y su hermana Kimberly se une a la agresión. "Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inamovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaba", detalló Feliz en una denuncia que en su momento presentó a las autoridades. Según un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana, Yailin también resultó herida y tenía "múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma", reporta Telemundo. Feliz sostiene que las lesiones Yailin se deben a sus intentos detener la agresión de la cantante y que nunca fue su intención lastimarla. People en Español se puso en contacto con el equipo de Yailin para conocer su versión, pero aún no se ha obtenido una respuesta.

