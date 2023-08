Yailin es captada en un momento familiar Parece que Yailin solo quiere disfrutar de la tranquilidad al lado de su pequeñas Cattleya y ¿de alguien más? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Yailin, además de estar buscando un lugar en la música, está dedicada al cuidado de Cattleya, la hija que concibió durante su matrimonio con Anuel AA. De hecho, la influencer ha declarado que su ex no tiene relación con la nena y ha buscado quitarle su apellido; aunque ya lo hizo en Instagram. Ahora, la famosa fue captada en un momento familiar que no dudó en en dar a conocer; así, se puede apreciar a la famosa, luciendo un diminuto traje de baño, con su chiquita en brazos, quien está vestida con un traje de baño de coloridas rayas. Yailin Credit: Instagram/ Yailin "Mi Cattla tuvo una hermosa tarde de piscina ¡junto a mamá!", escribió Yailin en su cuenta de Instagram para acompañar esta y otras fotografías. "Disfrutamos muchísimo de este momento de conexión con sus productos. Una imagen que refleja la importancia de crear recuerdos inolvidables juntas". Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que llamó la atención fue otra instantánea donde se aprecian las manos de madre e hija, sobre la palma de Tekashi 6ix9ine, quien se ha convertido en una persona muy cercana a la intérprete de "Narcisista"; incluso, se ha asegurado que mantienen una relación sentimental. Pero esta no fue la única imagen del cantante, también, en una de sus historias, posteó otra donde se aprecia al famoso, sentado en un sofá, con la pequeña, a quien tiene en su pecho mientras él levanta las manos. Yailin desactivó los mensajes, pero no dudó en mostrar los productos de la línea para bebés que llevan el nombre de Cattleya. Las imágenes también fueron publicados por Tekashi 6ix9ine.

