¿Por qué se piensan que Yailin está embarazada de Anuel AA? Algunas pistas han llevado a pensar a los seguidores de Yailin y Anuel que estarían esperando un hijo juntos. ¡Míralos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por más que quieran estar lejos de la mirada pública, Yailin y Anuel AA son una de las parejas que más da de qué hablar en el mundo del espectáculo. Tanto así que los seguidores no les pierden ni pie ni pisada, y ahora han notado algo aparentemente extraño en la rapera dominicana, pistas que los llevarían a pensar que podría estar esperando un hijo del reguetonero boricua. Una de estas pistas fue nada más y nada menos que el vestuario. Como Yailin nos tiene acostumbrados a verla con apretados conjuntos, que dejan al descubierto sus grandes curvas, unas fotos compartidas en el programa El gordo y la flaca dispararon las alarmas. Las imágenes fueron tomadas por fans que se cruzaron con la pareja y en las que la joven aparecía vistiendo una prenda ancha. Los seguidores han pensado que el objetivo era cubrir algo y lo cierto es que se le notó lo que parece una pancita a la rapera. Anuel AA y Yailin la mas viral Credit: Instagram/@anuel No obstante, hasta ahora ninguno de los dos ha salido a aclarar o desmentir los rumores de embarazo. Aunque en los últimos tiempos se ha comentado que Yailin y Anuel estarían atravesando una crisis en su relación, ya que no se les ha visto juntos en las redes sociales y hasta se ha comentado de una posible infidelidad por parte del boricua, la dominicana compartió recientemente el ramo de rosas enviado por sus esposo donde había una tarjeta con un "Te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La idea de que se conviertan en padres no resulta descabellada, más cuando la pareja ha reconocido públicamente en más de una ocasión que anhelan tener un hijo juntos. "Desde que nos conocimos él ha querido una niña conmigo, eso no es algo de otro mundo", dijo Yailin una vez cuando sus seguidores pensaban que estaba embarazada. No obstante afirmó que "desde que nos conocimos en verdad estamos intentándolo y no ha salido".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué se piensan que Yailin está embarazada de Anuel AA?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.