Yailin muestra el teléfono y supuestos mensajes de Anuel: "Sabes que como te vea con alguien del coro de Arcángel, Rochy o El Alfa vas a tener un problema conmigo" Tras mostrar fotos explícitas de los supuestos golpes que le dio su expareja, ahora Yailin expone conversaciones privadas en donde recibe amenazas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram/ Yailin Lo que un día presumía ser amor eterno y verdadero, hoy se ha convertido en una guerra imparable de mensajes y acusaciones. Primero, Yailin acusó a su ex Anuel AA de supuesto maltrato físico, hoy, vuelve a arremeter contra el padre de su hija Cattleya destapando mensajes privados en donde aparentemente el cantante de "Más rica que ayer" está molesto con ella y la amenaza. "Sabes que como te vea con alguien del coro de él o de Arcángel -quien forma parte de la lista de los 50 más bellos 2023- , o de Rochy o El Alfa, vas a tener un problema conmigo Yailin. Si te crees que es un chiste pues te reto, tú, si vas a hacer tus cosas procura que yo no conozca al hombre [con] quien vayas a hablar… eso es lo que falta, que te vayas con enemigos". Además de los fuertes mensajes que fueron redactados con palabras altisonantes, Anuel, quien negó haber puesto una mano encima a la madre de su bebé-, baja la guardia y hasta invita a su ex a grabar un remix musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Basura déjame en paz que aquí nadie necesita de ti", puso la intérprete de "Pa' ti sobre su historia en Instagram. "Si estuve todo este tiempo callada es para no hacerte daño, déjame en paz que aquí nadie necesita de ti". mensajes yailin mensajes yailin | Credit: Instagram Yailin La guerra surgió después de que Anuel también hiciera fuertes acusaciones contra Tekashi69, quien públicamente mostró su descontento por la imagen que Anuel mostró de Cattleya, ya que supuestamente, la mamá de la pequeña no estaba preparada para hacerlo. mensajes Yailin y Anuel mensajes Yailin y Anuel | Credit: Instagram Yailin "Eres una rata", escribió Tekashi. "No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista". Tekashi —quien se ha vuelto muy cercano a la cantante dominicana y grabó con Yailin el video musical "Pa ti"— salió en su defensa. "Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses", le sacó en cara Tekashi a Anuel. "Pampers, renta pa la casa, leche, ropa…pa'l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición", añadió el cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. Anuel, no se quedó callado y contestó. "Aléjate de mi hija", le escribió al cantante de ascendencia mexicana en sus redes. "Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular, abran los ojos por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado". People en Español contactó a Anuel y a Yailin y por el momento no hemos obtenido respuesta de ambos.

