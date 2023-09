Yailin desata polémica tras avance de su nuevo proyecto: "Demuestra lo niña que es" Lo que parecía un previo de su nuevo trabajo profesional se convirtió en controversia para la influencer Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 12 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la entrega de los MTV Music Awards, donde estuvieron presentes Karol G y Anuel AA. Mientras tanto, Yailin, quien ha estado en conflictos con los anteriores famosos, dio a conocer detalles del que será su nuevo trabajo profesional y público algunas imágenes y videos en publicaciones e historias de su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que parecía ser un simple avance del siguiente proyecto de la influencer, no fue bien visto por algunos, quienes consideran fue para competir con los mencionados cantantes. "Mientras Karol y Anuel están en los VMAs. Karol se ganó un premio, Yailin moviendo la chapa, jaja, que talento . Y ella tratando de opacar a Karol subiendo video y foto a la misma vez que Karol ganó un premio. Nuevamente, demuestra lo niña que es", dijo un usuario. "Otra demostración de que anda pendiente de los demás en vez de andar pendiente de su hija y su colaborador. Jajaja ni siquiera lo sueñes barrial jajaja, tú nunca jamás; "Dios mío cuando está mujer se va a retirar de la música y de las redes sociales para no saber más de ella mundialmente"; "Tú en tu casa y Karol en los VMAS. Hay niveles", y "Tenía que salir ella para disque apagar a la otra, todos sabíamos que ibas aparecer hoy, que locura contigo la envidia es la que no te deja ser exitosa", fueron otros comentarios. También hubo quienes la apoyaron. "Vamos, que no es lo que vean, es lo que seas y tú eres la más viral, y eso jamás, al menos que tú quieras, se apagara"; "La Viral se prepara para su regreso cargada. Se cierra una puerta y se abre otras, y como dice te amamos Yai. Tus fans siempre a tu lado en todo apoyándote"; "La más viral a romper", y "Algo bueno se está cocinando", agregaron. Yailin Credit: Instagram/ Yailin la mas viral SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a la controversia, Yailin continúa la preparación de lo que parece ser su próximo lanzamiento musical.

