¡Yailin la más viral desaparece de Instagram! ¿Será por los problemas de Anuel AA? Yailin La Más Viral ha desaparecido de las redes sociales y muchos de sus seguidores no se explican qué puede haber pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin La Mas Viral Credit: Yailin/IG ¡Yailin La Más Viral ha desaparecido de las redes sociales! Muchos de sus seguidores no se explican qué puede haber pasado con la rapera dominicana, que borró completamente su cuenta de Instagram. ¿Tendrá una crisis de pareja con Anuel AA?, ¿estará relacionado con la nueva demanda de la madre del hijo del cantante, donde lo acusa de ser un padre ausente? ¿Estará siendo acosada por los haters? Estas son algunas de las preguntas que muchos se podrán estar haciendo, pero lo cierto es que hasta ahora ni la dominicana ni el boricua han salido a dar algún tipo de declaración. Anuel AA and Yailin la Mas Viral su historia de amor Credit: Instagram/@anuel Lo cierto es que la cantante muchas veces es criticada y asediada por su cuerpo, por ser la suplente de Karol G, y tambipen podría estarlo siendo ahora que su esposo ha sido demandado. Al iniciar esta semana se supo que Astrid Cuevas, la madre de Pablo Anuel, de 9 años había demandado al cantante en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico, ya que no ha visto a su hijo desde el pasado 13 de febrero y se comunica con él de manera muy esporádica. Incluso asegura que en los últimos tiempos el reguetonero le ha transferido su responsabilidad a terceras personas, como su mánager, asistentes y abuelos, según se reveló en el programa de televisión puertorriqueño Lo sé todo (WAPA). El cantante, según dijeron, también habría impuesto una demanda contra la mujer para exigir la custodia compartida del niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento Anuel, quien sigue con sus redes sociales activas, no ha brindado declaraciones al respecto.

