Yailin toma una decisión que demuestra cómo se siente tras la ruptura con Anuel La cantante dominicana Yailin ha dejado de seguir a su ex Anuel en Instagram y desactivó los comentarios en sus redes sociales. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel dejó a muchos en shock al revelar que se ha separado de su esposa Yailin, con quien espera una bebé. Poco tiempo antes de nacer su hija Cattleya, la pareja anunció su separación. ¿Cómo se encuentra Yailin tras la ruptura? La cantante dominicana, quien tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, dejó de seguir a su ex. Yailin sigue la cuenta de Instagram de su hija por nacer @cattleyagazmezg y a artistas como Cardi B y Rosalía, pero no al reggaetonero puertorriqueño. "Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", dijo Anuel. El cantante defendió a la madre de su hija y pidió a sus admiradores que la apoyen. "Apoyen a Yailin", pidió Anuel. "Esa es la madre de mi hija", dijo sobre la dominicana. "Siempre va a ser mi familia. Yo la voy a apoyar en su música. Tiene la oportunidad de ser una artista bien grande". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin Yailin | Credit: Instagram/Yailin Yailin no solo dejó de seguir a Anuel tras su separación, también desactivó los comentarios en sus redes sociales. La pareja se casó el 10 de julio del 2022 en República Dominicana y acaparó titulares con su historia de amor. Hasta ahora, no han dado detalles de las razones por las que terminaron su relación y no han revelado si ya están en proceso de divorcio. Algo que siempre los unirá será su hija. "Esa es la nena de papi. Ya mismo nace gracias a Dios", dijo Anuel ilusionado sobre su hija con Yailin.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin toma una decisión que demuestra cómo se siente tras la ruptura con Anuel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.