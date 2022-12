Yailin sale en defensa de Anuel tras las acusaciones de la madre de su hijo: "Eres el mejor padre del mundo" Anuel AA ha recibido acusaciones por parte de la madre de su hijo, Pablo Anuel, quien lo tilda de padre ausente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de las acusaciones que ha recibido Anuel AA por parte de la madre de su hijo, Pablo Anuel, quien lo tilda de padre ausente, su esposa Yailin ha salido a defender al cantante, ahora que ambos están a la espera de su pequeña Cataleya. "El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró", comenzó diciendo Yailin en un mensaje publicado en sus historias de Instagram. "Eres el mejor padre del mundo. Te amo con mi vida. Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, ¡me encantas! Siempre que me necesites estaré para ti", añadió. Yailin defiende a Anuel Yailin defiende a Anuel | Credit: Yailin/IG Hasta el momento, la pareja se había mantenido en silencio luego de que Astrid Cuevas, madre del pequeño de 9 años, criticara a Anuel por usar a su hijo con motivo de márketing. "Pero qué mala costumbre la de usar un niño para márketing!!! ¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente?, ¿cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo, no pueda para en [Puerto Rico] para ver a su hijo?", dijo Cuevas en sus redes sociales. "Ay mira, quítate la careta o te la quito yo soplapote….. Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten palabra de hombre que eso es lo que te falta". Anuel AA, Yailin y su hijo Anuel AA, Yailin y su hijo | Credit: Yailin La Más Viral-Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los últimos días la imagen de Pablo Anuel ha estado circulando en el nuevo video del tema "Monstruo" del cantante, donde aparecen momentos en los que padre e hijo juegan baloncesto, se van de tiendas o juegan a los bolos. Pero esta no era la vez que Cuevas arremete contra Anuel, ya que lo tildó de padre ausente hace un tiempo, y lo demandó en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin sale en defensa de Anuel tras las acusaciones de la madre de su hijo: "Eres el mejor padre del mundo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.