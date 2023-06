Al estilo de Shakira, Yailin dedica canción a su ex Anuel: "Real hasta la muerte y te volviste na" Yailin compartió un video cantando su nuevo tema, dedicado a su ex Anuel, el padre de su hija Cattleya. ¡Escúchalo aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de amor de Anuel y Yailin acaparó titulares, y al parecer inspiró el nuevo tema de la cantante dominicana. Al estilo de Shakira, Yailin dedica su nueva canción a su ex Anuel AA, el padre de su hija Cattleya. En Instagram, la artista publicó un video de ella cantando su emotiva bachata. "Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola", dice la canción. "El karma te va a devolver pa atrás. Real hasta la muerte y te volviste na". "Disponible en todas las plataformas", escribió junto a un emoji de carita llorando. La artista causó sensación con su presentación con Shadow Blow de su éxito "Solo tú y yo" en los premios Heat Latin Music Awards. Su nueva canción "Narcisista" habla de superar a su ex Anuel AA. "Egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista". ¡Eso no es todo! La tiradera sigue. "Ahora no vengas con tu carita de 'yo no fui', cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di. Quisiste parar mi camino, pero yo seguí". En el tema, habla de superar un amor tóxico. "Teníamos un amor de redes y televisión", dice un verso. "Una serpiente envenenó mi corazón de seda", sentencia Yailin. "Sacaste tu doble cara en el momento peor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin Credit: Foto: David Arte/ Publicista: @JustVladyG Al hablar con la prensa en los Premios Heat 2023, Yailin habló sobre su vida amorosa. Si bien se ha reportado que el cantante Tekashi le regaló una lujosa camioneta y otros costosos regalos, disparando rumores de romance, Yailin aseguró que está "soltera". "Las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelantes", dijo a otras mamás solteras. Hasta ahora, el trapero puertorriqueño no ha reaccionado públicamente a esta nueva canción de Yailin. ¿Lanzará Anuel una canción de respuesta?

