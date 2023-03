Yailin enciende las alarmas con un inquietante mensaje sobre la depresión A casi un mes de que se diera a conocer su separación de Anuel AA y en pleno embarazo, la rapera dominicana compartió un mensaje en redes que apunta al estado de ánimo en que se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez más cerca de dar a luz a su primera hija y a casi un mes de que se confirmara su separación del trapero boricua Anuel AA, Yailin compartió un mensaje en sus redes sociales sobre la depresión que generó preocupación entre sus fans. La intérprete de "Chivirika", quien fue elegida por el público entre 'Los 50 más bellos' del año pasado, compartió una ilustración de una joven embarazada, acostada en la cama y ahogada en lágrimas por la tristeza. "La depresión es algo muy difícil que quiere adueñarse de ti si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y tu mente", se lee en la publicación. "Pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste". Mensaje de Yailin Credit: Instagram / Yailin Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y algunos aprovecharon para enviarle mensajes cargados de simpatía y energías positivas: "La gente no comprende el cambio hormonal que tiene una mujer embarazada como puedes pasar de sonreír a llorar y con tantos ataques que a sufrido ella poco tiene ojalá pueda recibir ayuda y no caiga en una depresión post-parto"; "está pasando por un momento muy difícil"; "ojalá se vuelva fuerte y supere eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel anunció el pasado 9 de febrero a través de un live en su Instagram la ruptura con Yailin, solo ocho meses después de su boda y sin entrar en detalles acerca de la causa. "Yo y la mamá, yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida", dijo Anuel. "Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", dijo.

