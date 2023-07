Yailín comparte foto de su hija Cattleya El pasado 4 de julio, Yailin cumplió 21 años y no dudó en presumir a su hijita Cattleya, a la que considera el mejor regalo de cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin reacciona a mensaje de Anuel AA entre el público | Credit: IG/Yailin s bien sabido que Yailin se separó de Anuel AA poco antes de dar a luz a Cattleya, la hija de ambos. A partir de entonces, la joven ha comenzado a abrirse camino como madre soltera. Así, grabó el tema "Narcisista" que una fuente cercana a ella aseguró a People en Español que "la canción es real" y cuenta lo que sufrió. De hecho, el pasado 4 de julio de 2023, cumplió 21 años y lo tuvo que celebrar en la cama de un hospital hasta donde su amigo Tekashi69 la fue a celebrar con un pastel, globos, 21 fajos de dólares y un Rolex. Ahora, la influencer, no solo agradece tener a su pequeña a la que considera el "mejor regalo" de su vida, también decidió presumir una imagen de la nenita. Así, en una de las historias de la cuenta de la propia Cattleya, su mamá la mostró en sus brazos pero con un gran emoticón con ojos de corazones en la cara. Aún así, se puede apreciar que la niñita luce un atuendo rosa con un flamingo al centro. Cabe destacar que la famosa decidió quitarle a su hijita el apellido de Anuel y ahora en sus redes sociales aparece con Guillermo, su apellido. Yaliin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, mientras la cantante en ciernes cumplía un año más de vida, su ex apareció públicamente besándose con una mujer; de momento, se desconoce si fue publicidad para su último tema o bien se trata del nuevo romance. Yailin Pese a todo Yailin, quien según se dio a conocer al término de su matrimonio con Anuel AA estaba "devastada" y "es una gran mujer, es una mujer muy, muy joven que ha sufrido" y que "no todo ha sido tan fácil para ella, no la pasó bien", ahora está luchando por sacar adelante a Cattleya.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailín comparte foto de su hija Cattleya

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.