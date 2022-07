¿Será buena madrastra? Yailin comparte foto de Anuel con su hijo Por primera vez Yailin ha hecho un gesto que podría darnos pistas de cómo la joven de 22 años asume la relación entre su esposo y su pequeño Pablo Anuel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Será que Yailin es buena madrastra para el hijo de Anuel AA? Por primera vez la rapera dominicana ha hecho un gesto que podría darnos pistas de cómo la joven de 22 años asume la relación entre su esposo y su pequeño Pablo Anuel. Yailin compartió en sus historias de Instagram una foto de Anuel AA en una videollamada con su pequeño de nueve años. Se trata de una tierna imagen donde aparece Pablo junto a otra niña hablando con Anuel, y con un mensaje del cantante a su hijo que dice: "Te amo papi". Anuel AA y su hijo Anuel AA y su hijo | Credit: Yailin/IG Esta es sin dudas una imagen muy reveladora, pues parece que Yailin ha comenzado a formar parte y ser testigo de los afectos entre su esposo y su hijo. No conocemos cuál será la posición de dominicana respecto al nacimiento de la pequeña Gianella Gazmey Vallecilla, la bebé de poco más de un mes hija del cantante tras una relación de unos meses con una joven de Texas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Anuel AA y Yailin Anuel AA y Yailin | Credit: Instagram Yailin Lo que para nadie es un secreto es que Yailin tiene muchas ganas de convertirse en mamá, y en función de esto la pareja dijo que estaba trabajando. En entrevista con People en Español, la pareja confirmó que desean aumentar la familia. "Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá", dijo Anuel. Ella, por su parte, añadió: "Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación".

