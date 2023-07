Yailin celebra cumpleaños en la cama de un hospital y con millonarios regalos de Tekashi69 En una cama de hospital Yailin compartió un video en donde su amigo Tekashi69 le regaló miles de dólares y un Rolex Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Tekashi69 Yailin y Tekashi69 | Credit: Instagram Yailin Una canción, regalos costosos y al parecer un gran cariño es lo que une a Tekashi69 con Yalin, quien cumplió 21 años el día de hoy. Desde la cama de un hospital, la ex de Anuel compartió cómo su amigo Tekashi69 le ragló flores, 21 fajos de dólares y un Rolex. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera", escribió el intérprete de "TUTU" junto a un video en donde hace que la cantante le dé un beso a su costoso reloj. "Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tu estas logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mi en ti. Una estrella fenómeno". La amistad entre los artistas surgió tras grabar el tema "Pa' ti", desde entonces se les ha visto juntos en diversos lugares, entrevistas y hasta en parques de diversiones. "Si en esta vida vas a aprender algo de mí, va ser que nunca vas a necesitar a nadie solamente a ti misma y de Cata", y agregó. "Este día gózalo Gracias a Dios tu cirugía salió bien, te ves [muy bien]". Según una fuente cercana a la cantante, confirma que es verdad que los cantantes son solo amigos, de hecho, La más viral la ha pasado muy mal tras todo lo vivido con el cantante Anuel, con quien tuvo a su hija Cattleya.

