Yailin celebra su cumpleaños con Anuel en un lujoso yate en Ibiza Yailin cumplió los 22 años y Anuel la mimó con un paseo en yate por la isla española de Ibiza, por donde pasan montones de famosos todos los veranos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailín en Ibiza Anuel AA y Yailín en Ibiza | Credit: Grosby Group Anuel AA no deja de complacer a Yailin, y por eso este 4 de julio, día en que cumplió sus 22 años, el reguetonero boricua la mimó con un paseo en un enorme yate por las aguas de la popular isla española de Ibiza. Los tórtolos celebraron un año más de vida de la dominicana en la lujosa embarcación decorada con hermosos arreglos florales de rosas rojas y globos. Anuel AA y Yailín en Ibiza Anuel AA y Yailín en Ibiza | Credit: Grosby Group También se les vio brindando con champán y tomándose un tiempo de relax con unas vistas increíbles del atardecer en el Mediterráneo. Anuel AA y Yailín en Ibiza Anuel AA y Yailín en Ibiza | Credit: Grosby Group "Gracias mi Dios por otro año más de vida y feliz con mi persona favorita 👩‍❤️‍👨💋💋💋", escribió Yailin junto a una foto en la que aparece con Anuel. La pareja además compartió fotos y videos en sus redes sociales del increíble viaje, donde nadaron en las playas de Ibiza, cenaron y se divirtieron a lo grande. "Gracias Dios mío por momentos como este!!!!!!!", dijo Anuel. La pareja de recién casados se encuentra de gira artística por España, donde la dominicana se ha dado otros gustazos. Por ejemplo, la joven visitó la tienda de Gucci en Ibiza y se llevó al menos 5 pares de gafas de sol, 6 carteras y 4 pares de sandalias. Anuel AA y Yailín en Ibiza Anuel AA y Yailín en Ibiza | Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si fuera poco todo lo que la consiente, Anuel le regaló a su esposa un perro valorado en $11,000, según dijo la propia rapera en sus redes.

