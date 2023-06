Yailin causa polémica por mensaje que le atribuyen a Anuel AA: "Malagradecida" Lo que parecía un comentario sobre el proceso personal de Yailín le jugó en contra y desató tremenda controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Heat Credit: Instagram Yailin la mas viral Si bien Yailin y Anuel AA presumían su amor a los cuatro vientos e incluso contrajeron nupcias, la relación terminó poco antes de que la pareja diera a luz a su hija Cattleya. A partir de entonces, el cantante mostró una actitud de querer reconquistar a su ex Karol G, quien se asegura mantiene ahora un romance con su colega y paisano Feid. Ahora, ya soltera, la famosa dio a conocer un mensaje que le ha ocasionado una serie de críticas, ya que se asegura está dedicado al padre de su primogénita. "Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son", mencionó Yailin en su cuenta de Instagram. "Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante". Este texto, que estuvo acompañado de imágenes de la modelo, una en bikini mostrando una escultural figura, causó la reacción de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. "Malagradecida eso es lo que tú eres. Eso es malo porque cuando estabas abajo Anuel te ayudó. Yano quiere estar contigo y tienes que aceptar la realidad de la vida mamita", mencionó una usuaria. Anuel y Yailin Credit: Instagram / Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero cuando estabas chapiandolo y dándote viajes hay no era narcisista hay no era malo. Gracias a él es que mucha gente te conoce y subiste varios escalones"; "El karma creo que es para ella misma, tanto que insulto a Karol"; "Mañana será bonito… si ves que el karma te pasa factura ya cómo diría mi abuelita endereza tu vida"; "Ahora a cualquier mala relación le llaman narcisista, ¡oh padre! ¿Sabrán todo lo que implica ese término?", y "Llamar narcisista a alguien automáticamente es victimizarse; nadie obliga a nadie a estar en una relación y si no te gustaba lo que vivías ¿por qué no te fuiste a tiempo? Sabías que te beneficiabas al punto que lo montaste a un pedestal pero te sorprendió cuando él te vio de hombros para abajo", agregaron. "Narcisista" es el título de la canción que Yailin estrenó hace algunos días y que se asegura es una clara alusión a su relación sentimental con Anuel AA.

