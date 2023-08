Yailin canta canción de Karol G, ¿mensaje directo para Anuel AA? Durante una de sus salidas nocturnas con su nueva pareja, Yailin mandó mensaje a su ex Anuel AA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Yailin formalizó su relación con Tekashi6ix9ine, la pareja no ha parado en compartir su día a día con sus millones de seguidores. Esta vez, la dominicana dejó a todos con el ojo cuadrado al compartir en sus redes un video junto a Dany -como llama cariñosamente a su novio-, ambos están gozando junto amigos en una discoteca, en donde se escucha la nueva canción de Karol G "Mi ex tenía razón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G, Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Sergi Alexander/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal Mientras corre la grabación, Yailin cantó las coplas: Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón Y dio un beso apasionado al artista de raíces mexicanas. Mensaje que sin duda va directito a Anuel AA.

