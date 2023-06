Yailin cambia el apellido de su hija Cattleya en Instagram, quitándole el de Anuel La cantante Yailin cambia el apellido a su hija Cattleya de 'Gazmey', el de su padre Anuel, a 'Guillermo', el apellido suyo. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram/ Yailin la más viral Cattleya, la bebé de Anuel y Yailin, ya tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Algo que llamó la atención es que la cuenta de Instagram de la niña ya no tiene el apellido 'Gazmey' de su padre, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago. Ahora la cuenta está a nombre de @Cattleya_Guillermo, conservando el apellido de su madre Yailin 'la más viral', cuyo verdadero nombre es Jorgina Guillermo. Hasta ahora, la cantante dominicana no ha dado declaraciones públicas al respecto. El trapero puertorriqueño anunció en febrero del 2023 que su matrimonio con Yailin había llegado a su fin. "Ya no estamos juntos", reveló Anuel en sus redes sociales. No se ha revelado si el nombre de la pequeña será cambiado legalmente, o solo en sus redes sociales. Recientemente, Anuel compartió fotos con su hija Gianella Gazmey, a quien tuvo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, y con su primogénito Pablo Anuel Gazmey, quien es fruto de la relación que tuvo con Astrid Cuevas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Anuel estuvo presente en el nacimiento de su hija menor en marzo del 2023, y ha expresado su amor por Cattleya, en semanas recientes no ha compartido fotos con la bebé en sus redes sociales. La nueva canción de Yailin, "Narcisista", en la que dedica fuertes palabras a su ex, muestra que la relación entre Anuel y Yailin es tensa tras su ruptura.

