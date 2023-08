Yailin sorprende al mundo con un beso de telenovela a Tekashi: "Gracias por llegar a mi vida" "Gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que me merezco" ¡Tienes que ver el beso de telenovela que Yailin le dio a Tekashi 6ix9ine durante un concierto en Cuba! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir yailin tekashi beso cuba Credit: Yailin IG En una noche llena de energía y pasión, la cantante dominicana Yailin "La Más Viral" dejó a sus fans en Cuba sorprendidos y conmovidos al expresar públicamente su gratitud hacia el controvertido cantante Tekashi 6ix9ine durante un exitoso concierto. El evento, que atrajo a miles de seguidores, se convirtió en el escenario perfecto para demostrar el cariño entre ambos artistas y confirmar los rumores de un romance. Un gesto de agradecimiento que conmovió a todos En un momento que quedará grabado en la memoria de los asistentes, la ex de Anuel AA tomó la mano de Tekashi 6ix9ine en el escenario, mientras las luces brillaban y los gritos de los fanáticos llenaban el aire. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una sonrisa llena de emoción en su rostro, la artista de 21 años pronunció palabras que resonaron en los corazones de todos: "Gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que me merezco. Gracias por invertir tu tiempo en mí, porque ambos somos artistas. Gracias por amar a mi hija Cattleya y a mi mamá. Te amo, gracias". Un beso revelador: confirmación de un romance Tras las palabras de agradecimiento, la intérprete de "Narcisista" y Tekashi 6ix9ine compartieron un emotivo beso en la boca y un abrazo apasionado. El gesto, frente a una multitud que los aplaudía y ovacionaba, dejó poco espacio para dudas sobre su romance. Este beso público confirmó lo que los medios y los fans ya sospechaban, cerrando el capítulo de especulaciones sobre la naturaleza de su unión. Mira el video:

