Yailin bailando pegadito con artista dominicano: "Me siento feliz ¡esto es solo el comienzo!" "Me encanta cómo se ven juntos, y la energía que transmiten, allí hay magia", opinó una fan luego de ver el video de Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de publicar una nueva foto de su hija Cattleya, fruto de su relación con el cantante Anuel AA, Yailin encendió las alarmas al publicar un video donde la vemos bailando pegadito junto a otro artista dominicano. "Me siento muy feliz. Esto es solo el comienzo", escribió la artista de 20 años en el pie del video, que ya cuenta con casi tres millones de vistas y un sinnúmero de comentarios. Como era de esperarse, el clip generó un sinnúmero de reacciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta cómo se ven juntos, y la energía que transmiten, allí hay magia", opinó una seguidora. "Disfruta la vida y sé feliz ¡felicidades", opinó otro. yailin bailando shadow blow Credit: Yailin IG La persona con la que Yailin se ve bailando es Blanquito Perla, un artista dominicano también conocido como Shadow Blow. Ambos están celebrando a lo grande su nueva colaboración titulada "Solo tu y yo". Yailin rumbo a la fama Jorgina Guillermo Díaz, conocida dentro y fuera de República Dominicana como Yailin "La más viral" se catapultó a la fama luego de robarle el corazón a Anuel AA. En una entrevista con el programa dominicano Peluche radio, la cantante contó su verdad e incluso visitó su antiguo barrio de Los Minos, en Santo Domingo, que fue el lugar donde creció hasta la adolescencia junto con su madre. Yailin aseguró que nunca pasó hambre porque su papá le "resolvía" cuando era niña y que su mamá era estricta y que no le dejó tener novio hasta que tuvo los 15 años.

