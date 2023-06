Yailin baila con sexy bikini, ¿Anuel está con ella? Un reciente video que la dominicana publicó en sus redes causó conmoción al mostrar la silueta de un hombre que se parece mucho Anuel, ¿será? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Yailin estrenó junto con Tekashi69 la canción "Pa'ti", la dominicana no ha parado de compartir el éxito que han logrado. Tan satisfecha está, que mostró su cuerpazo ataviada con un diminuto bikini blanco bailando su nueva canción. Además del plano abdomen de la primeriza madre, se destaca en esos videos compartidos en su Instagram la imagen de un hombre muy parecido Anuel, lo que ha desatado las sospechas de que a pesar de que oficialmente no están juntos, la pareja se está dando una nueva oportunidad. Yailin Yailin | Credit: Instagram Yailin Fue en febrero que los cantantes anunciaron que terminaron su relación, posteriormente recibieron a su hija Cattleya. Desde entonces se han dejado ver por separado y el puertorriqueño ha gritado a los cuatro vientos a través de sus canciones y hasta su atuendo, que aún no ha superado el romance que mantuvo con La bichota, Karol G. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Yailin se ha dejado consentir por su dupla musical Tekashi69, quien le ha obsequiado millonarios regalos, a la par de que disfruta su maternidad y se hace acompañar por su pequeña en todo momento. ¿Será que todo se trata de una estrategia y en realidad siguenos juntos?, ¿es Anuel el que aparece en el video o alguien muy parecido a él?

