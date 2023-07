"[Yailin] no se va a poder presentar ahora [en Premios Juventud]" El mánager de la cantante habló con People en Español sobre la presentación de su cliente esta noche en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Fotografía: @davidarterd / Estilismo: @carlosmartine08 Después de que Univision y las autoridades en Puerto Rico determinaron que Tekashi 6ix9ine no podrá presentarse en el escenario por cuestiones de seguridad. People en español habló con Hugo Núñez, mánager de Yailin, quien explicó que "Hasta ahora todo indica que [la cantante] no se presentará en Premios…", dice. "No se va a poder presentar ahora porque el set era junto con él [Tekashi] por ahora no ha habido un cambio de set". De hecho, hace unas horas la cantante publicó en sus redes sociales un mensaje junto a Tekashi. "Con mi colaborador siempre", escribió en un video junto a su Danny -como lo llama ella cariñosamente-. Yailin y Tekashi Yailin y Tekashi | Credit: Instagram Yailin Según Núñez todo podría cambiar, pero por ahora, la dominicana quien engalana la portada digital de People en español esta semana, no hará acto de presencia en los premios junto a su amigo con quien grabó "Pa' ti", canción que tiene millones de vistas en YouTube. "Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos", dice la intérprete de su inseparable, cuyo nombre real es Daniel Hernández. "Y que con dedicación y esfuerzo puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música". Tras el anuncio de la presentación de la mancuerna, se creó una gran expectativa. Hasta se creó el rumor de que Tekashi y Yailin podrían revelar finalmente si mantienen un romance durante la gran noche Sin embargo, sus fanáticos se quedarán con la incógnita.

