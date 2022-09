Yailin lanza una dura advertencia: "Se acabó el relajo" Yailin ha reaparecido en sus redes sociales para advertir que todo aquel que intente difamarla tendrá que vérselas con su abogado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos tiempos no son pocas las críticas y comentarios despectivos que ha recibido Yailin, la esposa de Anuel AA. Los seguidores lo mismo la han ofendido por ocupar el puesto de Karol G, que por su aspecto físico y por último la han tildado de mala paga. En medio de los rumores de que podría estar atravesando una crisis matrimonial, la diseñadora y asesora de imagen venezolana Leidy Ortiz la acusó de no haberle pagado el precio acordado por algunas piezas que le había facilitado para su gira por Estados Unidos, al igual que para un video musical. Yailin la mas viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal En medio de toda esta polémica, Yailin ha reaparecido en sus redes sociales para advertir que todo aquel que intente difamarla tendrá que vérselas con su abogado. "Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo mi abogado listo & ready para lo que yo diga… se acabó el relajo", escribió en una de sus historias de Instagram. "Denle, tiren, que los estoy esperando", añadió. Historias de Instagram de Yailin Historias de Instagram de Yailin | Credit: Yailin la más viral/IG Aunque se desconoce a ciencia cierta a quién va dirigido este mensaje, la rapera dominicana ha estado enfrentando comentarios de todo tipo en su contra en los últimos días, incluso se ha estado hablando de un posible romance de su esposo con la influencer Shaarza Moriel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por estos días la rapera dio pistas de que podría estar repensando su vida. "Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida", escribió recientemente en Instagram. ¿Qué estará sucediendo en la vida de la joven? ¿Ya llegó a su fin su matrimonio con Anuel?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin lanza una dura advertencia: "Se acabó el relajo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.