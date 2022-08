Yahir revela que su primogénito no ha podido rehabilitarse: "Quiero que mi hijo simplemente deje las drogas" La lucha por la recuperación de su hijo Tristán para que se aleje de las drogas, ha sido una constante en la vida de Yahir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos años, ha sido público que Tristán Otón, el primogénito de Yahir, atraviesa por una fuerte adicción a las drogas. Incluso, se sabe que el cantante ha llevado al joven de 24 años a rehabilitación en diversas ocasiones; sin embargo, según revela el actual conductor de La Academia que los esfuerzos ha sido en vano porque no ha logrado recuperarse. "Todo el tiempo que ha estado en clínicas ha sido impuesto por nosotros, mamá y papá, pensado, platicado y armado. Cuando hemos visto que ha tocado verdaderamente fondo hemos pedido a la ayuda profesional, a las clínicas. Y bueno, nunca ha sido en común acuerdo con él", mencionó Yahir al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo de las preferencias [sexuales] no es un tema que me afecte en lo absoluto. Quiero que mi hijo, simple y sencillamente, deje las drogas; que esté en ese camino". De acuerdo con el intérprete de "La locura" el hecho de llevar al chico sin su consentimiento ha sido contraproducente, pero ha sido una acción desesperada por tratar de ayudarlo. "Creo que eso le cuesta, le duele. Es por su bien, se le sale de las manos y tenemos que acudir a alguien", confesó. Tristan Othon Fierros y su padre el cantante Yahir Credit: IG/Tristan Othon Fierros SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yahir considera que las personas alrededor de Tristán han evitado su recuperación; lo cual, es difícil, pese a todo seguirá estando ahí como su padre; aunque confiesa que desea que su hijo madure. "Lo he intentado 20 mil veces, lo he intentado demasiado, pero las malas amistades siempre están ahí. No he podido lograr nunca tener un peso más fuerte como padre que las amistades. Siempre terminan ganando las malas amistades", advirtió. "[Tiene] 24 años, ya estuvo, ya se acabó la fiesta; a madurar y seguir; y crecer en todos los ámbitos y todos los caminos", concluyó.

