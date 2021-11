"Estoy viviendo una pesadilla": Yahir reacciona al debut de su hijo como creador de contenido erótico bisexual Tristán Othon Fierros reveló en días pasados su orientación sexual y anunció que debutaría en la plataforma OnlyFans para crear videos eróticos para ambos sexos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tristan Othon Fierros y su padre el cantante Yahir Credit: IG/Tristan Othon Fierros El cantante Yahir reaccionó fuertemente ante las declaraciones hechas hace unos días por su hijo mayor, Tristán Othon Fierros, para revelar que es bisexual y que ahora se dedicará a crear contenido erótico en una plataforma para adultos. El anuncio hecho a principios de noviembre por el joven de 23 años — que ha luchado contra las adicciones— ha dejado a muchos boquiabiertos. "La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla", exclamó Yahir ante las cámaras del programa Hoy, de Televisa. "Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes", aseguró para referirse sobre el debut de su primogénito en la plataforma de contenido por pago Onlyfans, conocida por muchos por su abundancia de contenido erótico y porno. El problema no es la orientación sexual de su hijo, asegura el exconcursante de la academia y a quien recientemente lo vimos al lado de Maite Perroni en la serie El juego de las llaves (Pantaya). Lo que más le preocupa es la manera en que su hijo ha desvelado las cosas y la manera estaría exponiendo su intimidad. "Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto", puntualizó el cantante y actor de teatro. "Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo". Tristán Othon Fierros, el primogénito del cantante sonorense Yahir, ha luchado por años contra las adicciones: Tristan Othon Fierros hijo del cantante Yahir Credit: Ig/Tristan Othon Fierros Yahir y su hijo en una foto del día del padre: Tristan Othon Fierros y su padre el cantante Yahir Credit: IG/Tristan Othon Fierros El anuncio sobre la bisexualidad del hijo de Yahir generó una ola de comentarios a los que el joven decidió afrontar por medio de este post en redes donde explicó que no era "gay". "Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor ,güey, es liberal porque hay que vivir", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi papá me va a aceptar como sea, es mi papá", prosiguió en su post del 5 de noviembre el también aspirante a músico. "Yo lo conozco más que nadie en este mundo, es mi papá, es una persona súper cariñosa y respetuosa, lo que quizá no acepte es la forma en que pude haberlo manejado". Cuando alguien del público le preguntó que cuándo se enteró que él era bisexual, el joven respondió: "Yo siempre lo he sabido y la gente también, no se hagan. Ustedes lo saben, mis amigos lo sabían, era muy obvio. Para mí ser bi es lo más normal del mundo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Estoy viviendo una pesadilla": Yahir reacciona al debut de su hijo como creador de contenido erótico bisexual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.