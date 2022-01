Yahir pide apoyo económico para sus primas que sufrieron accidente en carretera de USA por conductor ebrio Familiares de Yahir se encuentran hospitalizadas desde el el primer día de este 2020, debido a un accidente automovilístico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche final del 2021, unos amigos viajaban en su auto por una carretera de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. En el Loop 202, sufrieron un impacto por otro vehículo cuyo conductor iba en estado de ebriedad. Según reportaron los medios locales, el primer transporte se volcó ocasionando la muerte de dos adultos y un chico de 12 años. Mientras otras cinco personas fueron llevadas al hospital. Tres de las sobrevivientes son primas de Yahir. El cantante, quien también atraviesa por una situación complicada por las adicciones de su primogénito Tristán, ante la gravedad en el estado de salud de sus parientes solicitó apoyo económico para subsanar los gastos que se generarán para su recuperación. "Amigos, familia… Buenas tardes… Empezamos el año con una terrible noticia, unas primas mías fueron sacadas de la carretera y volcadas en USA por una persona ebria que les chocó", mencionó Yahir en un anuncio que dio a conocer en sus historias de Instagram. "Están muy delicadas de salud. Pido su apoyo ya que esto será un proceso muy largo, porque ellas tendrán que ser atendidas en ese país. Gracias de corazón". Yahir001 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agregó un link de confund.me y agregó que "las donaciones están siendo recibidas" en el mencionado link. Posteriormente, continuó la petición y agregó algunos videos donde se da la noticia de lo ocurrido. Yahir De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el accidente se ocasionó debido a que Arian Guy, de 23 años, conducía un Ford Fusion azul a alta velocidad y mientras bebía alcohol. Según ha informado la prensa, las investigaciones continúan su curso. Mientras tanto, las familiares de Yahir deberán permanecer en el nosocomio para recibir el tratamiento correspondiente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yahir pide apoyo económico para sus primas que sufrieron accidente en carretera de USA por conductor ebrio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.