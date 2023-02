Yahir revela que no tiene comunicación con su primogénito: "Me duele muchísimo" Los problemas entre Yahir y su hijo mayor, Tristán, parecen no tener fin. El cantante da a conocer que no ha podido ver a su hijo desde hace tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se han hecho públicos los conflictos que Yahir tiene con su primogénito Tristán. De hecho, el joven también ha declarado que padece un fuerte problema de adicción a las drogas; lo cual, ha dificultado la relación que mantiene con su padre. Ahora, el cantante revela que no tiene contacto con su hijo mayor. "No hay comunicación con Tristán desde hace un buen rato", confesó Yahir a los medios de comunicación. "Siempre me están preguntando sobre esto, pero es difícil para mí. De aquí para allá [hacia mi hijo] hay mucho amor. Lo extraño muchísimo. Me duele muchísimo no tenerlo conmigo todos los días y compartir cosas increíbles que siempre vivo con mi familia, gracias a Dios". El intérprete de "La locura" reiteró que sufre la ausencia del chico y lo único que quiere es su felicidad. Además, reitera que estará para apoyarlo cuando su primogénito lo decida y le desea lo mejor en cualquier cosa que haga. "Me duele cuando no está. Me duele mucho y quiero que esté bien, quiero que esté bien y que le vaya bien en lo que está haciendo, y que esté feliz. Cuando quiera regresar a la casa las puertas están abiertas", mencionó. "¿Amenazó con el Only Fans otra vez? Muy bien, qué bueno, qué le vaya increíble". Yahir y su hijo Tristan Yahir Yahir y su hijo Tristan Yahir | Credit: Instagram/@yahirmusic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yahir ha pedido no ser cuestionado más sobre el tema, por lo doloroso que le resulta. Mientras el acercamiento con Tristán ocurre, está dedicado a su hijo menor Ian y a sus compromisos profesionales.

