Desde el hospital, Yahir comparte a corazón abierto que le quitaron un tumor El cantante dio a conocer por primera vez con sus seguidores el problema de salud por el qué tuvo que ser operado. "Y los que no lo sabían, ahí les va". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con todo el proceso superado, Yahir quiso sincerarse con su público y compartir una hecho referente a su salud al que ha tenido que hacer frente. El cantante mexicano daba a conocer abiertamente y desde el hospital que había tenido que ser operado para que le retiraran un tumor benigno que se le había creado hace años. Junto a esta imagen desde el centro médico y con una cara que denota satisfacción y bienestar, el intérprete de "Llegaste a mi vida", dio a conocer con detalle qué fue lo que le pasó. "Me acaban de quitar un tumor benigno que se formo hace años en mis senos paranasales. Me operé con una gran gran Dra. ¡Y todo salió perfect! La operación fue exitosa, así que a seguir dando lata pronto. ¡Y a cuidarse!", escribió positivo. El artista lo ha llevado en la más estricta intimidad hasta finalmente poder confirmar que todo salió estupendamente. Los mensajes de apoyo y cariño por parte de fans, familiares y amigos de la profesión no se hicieron esperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué bueno saber que saliste bien, bro", le expresó Mane de la Parra. "Bendito Dios que estás bien", añadió Maribel Guardia. "Pronta recuperación y a darle", le dijo Eduardo Santamarina. Y así, una lista larga de colegas que demuestra el amor que todos le tienen. ¡Por una pronta recuperación y regreso a los escenarios!

