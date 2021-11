Yahir habla de las adicciones y decisión de su hijo de ser actor porno: "No tengo palabras para expresar mi dolor" Ante el problema de adicciones que Tristán, primogénito de Yahir, está atravesando, el cantante abre su corazón y explica todo lo que está sucediendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El primogénito de Yahir, Tristán, sufre una fuerte adicción a las drogas desde hace un tiempo. Además, ha confesado que ahora trabaja como actor porno. Para el cantante, está añeja situación lo tiene devastado porque solo desea el bienestar de su hijo. "No tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, la verdad", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Estoy, lógicamente, triste con un hijo con una enfermedad de adicción que ha recaído después de mucho tiempo; después de luchar, mucho, mucho tiempo con todo esto de las adicciones", agregó. "Un hijo que está en problemas otra vez y no quiere saber nada de nadie. Quiere que lo aceptemos así, con todo y su adicción. Y la verdad, no puedo tener un hijo con adicción conmigo. Mi hijo necesita estar conmigo limpio porque él es una persona cuando no está en drogas y otra cuando está consumiendo". El protagonista del musical Hoy no me puedo levantar asegura que tiene mucho tiempo de ver a Tristán. "La ultima vez que hablé con él fue cuando me dijo que aceptara todo esto y no puedo. Le enseñé valores y otras cosas; este no es mundo que le enseñé, ni las drogas, ni esto. Le enseñé el amor a la familia, a estar unidos. Vengo de una familia donde todo el mundo es muy, muy unido, y lo seguimos siendo y él no quiere ser parte de ese mundo", advirtió. Pese a todo, el exintegrante del reality musical La Academia quiere lo mejor para el jovencito de 22 años, pero está consciente que la rehabilitación es personal y cuando suceda tendrá su respaldo. yahir 8 Credit: Instagram Yahir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El que tiene que hacer el cambio es él. Es querer de verdad y cuenta con nosotros, con todo el amor y todo nuestro apoyo, por supuesto. Pero el que tiene que dar el paso y quiera cambiar, y se dé cuenta que, realmente, las cosas están mal es él. Aquí estoy, aquí he estado siempre; toda la vida he estado con él, es mi tesoro, es mi primer hijo, es mi prioridad en tanto tiempo y tantos años", expresó. "Ahora tengo otro chamaco y también debo ver por él, es una cosa hermosa mi hijo Ian". Yahir reveló cómo lidia con la situación de Tristán. "Estoy tomando mis terapias", concluyó.

