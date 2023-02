Yahir habla de cómo está su hijo, quien sufre un problema de adicciones Tras darse a conocer que Tristán, el primogénito de Yahir, sufre un fuerte problema de adicciones, el cantante habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido de conocimiento público que Tristán, el primogénito de Yahir, lleva mucho años luchando contra un fuerte problema de adicción a las drogas. De hecho, el joven ha hablado de su situación públicamente e incluso mencionó que inició con este hábito cuando tenía 13 años . Tras varios conflictos que ha tenido en los últimos años, nuevamente, está en proceso de rehabilitación y ahora su padre, con quien había estado distanciado, habla al respecto. "Bien, prefiero no tocar el tema. Ahí anda, pero todo bien", advirtió Yahir al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). El cantante dejó claro que su hijo ya tiene la suficiente madurez para hacerse responsable de sus actos; por lo tanto, también debe estar consciente que sus acciones tienen consecuencias ahora y las tendrán en el futuro. Aunque no quiso ahondar sobre otros conflictos de su hijo como querer dedicarse a la industria del cine porno o sus relaciones sentimentales. Aunque el intérprete de "El alma el pie" reiteró que siempre le dará su apoyo. "[Tristán] va cumplir 25 años, en abril, creo que también sus decisiones tienen que ser fuertes y que esas decisiones son las que proyectan a su vida", mencionó. "Sabe que cuenta conmigo". Yahir y su hijo Tristan Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso prefiere mantener en privado lo que ocurre con Tristán, aunque en diciembre de 2022 compartió una imagen donde está con el joven y habló de pasar tiempo en familia. Cabe recordar que Yahir también es padre de segundo hijo, Ian, quien nació en 2016 y es resultado de una relación sentimental con Cristina Literas.

