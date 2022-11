Yadhira Carrillo tomará acciones legales contra quienes propagaron el rumor de que tiene un nuevo romance Tras darse a conocer que Yadhira Carrillo estaba saliendo con un hombre de negocios mientras su esposo está en prisión, la actriz decidió defenderse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, surgieron rumores que aseguraban Yadhira Carrillo estaba estrenando romance con un hombre millonario de origen italiano. Sin embargo, la actriz está casada con Juan Collado que ahora cumple una condena en prisión por presunto lavado de dinero, entre otros cargos. Incluso, la famosa visita a su marido cada vez que le es permitido y ha profesado su amor hacia él, en repetidas ocasiones, públicamente. Por ello, le pareció un agravio que surgiera este tipo información falsa y ha decidió emprender acciones legales. "Decidimos que este tipo de temas los lleve directamente el licenciado [Guillermo] Pous, que es top en estos temas", advirtió Carrillo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo que digan que lo prueben pero ante las autoridades y en las instancias correspondientes. La persona que, ha partir de ahora, dé un comentario o un dicho que lo pruebe, nada más, así de simple". Para la también empresaria le parece grave que se lleven a cabo este tipo de afirmaciones sin ningún sustento. "Es increíble ver como, de repente, se les hace tan fácil faltar al respeto de una forma. Es increíble como una persona, con la mano en la cintura, puede ser capaz de crearte toda una historia alrededor, muchos cuentos, porque no nada más es uno, muchos cuentos", enfatizó. "No me extraña, sé que es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto; no estoy de acuerdo con esa forma de comunicar". Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yadhira Carrillo reiteró, una vez más, el amor que siente hacia el abogado. Asegura que a Juan Collado este tipo de comentarios lo tienen sin cuidado. "Juan y yo seguimos siendo los mismos. Estoy más enamorada que el primer día y se lo comenté a Juan cuando inició todo esto 'voy a estar contigo hasta el día que tú te mueras'", concluyó.

