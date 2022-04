Yadhira Carrillo alerta de que su esposo Juan Collado está muy delicado de salud Yadhira Carrillo fue abordada cuando se disponía a entrar a la cárcel donde se encuentra su esposo y afirmó que su estado de salud era bastante "delicado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yadhira Carrillo y esposo Credit: mezcalent.com Ya son tres años los que han pasado desde que Juan Collado Mocelo, esposo de Yadhira Carrillo, fue arrestado y encarcelado por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, la actriz lo ha acompañado en todo cuanto ha podido, más ahora que su salud aparentemente corre peligro. Carrillo fue abordada cuando se disponía a entrar al reclusorio donde se encuentra su esposo en la Ciudad de México, y afirmó que su estado de salud era bastante "delicado". "Delicada, delicada, delicada", fue todo lo que dijo en declaraciones a Univision. Cuando le comentaron a la actriz que Luciano, el hijo que su esposo tuvo con Leticia Calderón y que tiene síndrome de Down quiere vivir solo, esta respondió que estaba enterada pues padre e hijo se comunican a diario. Yadhira Carrillo y Juan Collado IG/Yadhira Carrillo | Credit: IG Hace unos días, el abogado de Collado declaró a Univision que su cliente estaba anímicamente bien, pero de salud se encontraba muy delicado, y aunque no especificó de qué padecimiento se trataba, dijo que las condiciones médicas del reclusorio no eran aptas para atenderlo de la mejor manera. A finales del pasado año se conoció que Collado podría salir en libertad en poco tiempo gracias a un recurso legal conocido como Criterio de oportunidad, el cual establece que la fiscalía podrá desistir de ejercer acción penal en contra de un acusado bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía General de la República (FGR) podría autorizarle hacer uso de esta medida a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos de corrupción. Yadhira Carrillo y Juan Collado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que su esposo entró a prisión, Carrillo afirma que la vida para ella no ha sido nada fácil. "No puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo salir, es una tristeza que llevas dentro, un luto que llevas dentro", dijo a la prensa. "Pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda, que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraer en otras cosas la mente; pero sí es muy importante para mi apoyar y estar".

