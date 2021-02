Close

Yadhira Carrillo se pronuncia sobre la muerte del padre de Leticia Calderón La semana pasada se dio a conocer el fallecimiento del padre de Leticia Calderón; ante ello, Yadhira Carrillo, quien es la esposa de la expareja de la actriz, expresó su sentir al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, se dio a conocer que el padre de Lety Calderón, Mario Calderón, había fallecido tras sufrir complicaciones con el COVID-19. Ahora, Yadhira Carrillo, actual esposa de Juan Collado, lamentó el deceso de un persona tan importante en la vida de la madre de los hijos menores de su marido. "Claro que sí nos enteramos y lo siento muchísimo. Ella [Leticia Calderón] debe estar devastada y le mando todo mi cariño. Le mando toda mi solidaridad. El padre es el padre", expresó Carrillo a los medios de comunicación. "[Espero] que se recupere pronto de este golpe tan fuerte". Respecto a si su cónyuge ya le dio las condolencias correspondientes a la intérprete de Victoria Robles de Cantú en la telenovela Imperio de mentiras, la exreina de belleza está convencida que si ocurrió, debido a que "siempre está atento" a lo que sucede con sus hijos, Luciano y Carlo, y con Leticia Calderón. Image zoom Leticia Calderón y Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Juan Collado] siempre habla a casa de los niños. Habló con los niños, de eso sí estoy segura. Y, seguramente, habló con ella", agregó. "Es un hombre muy responsable y es muy atento. Y siempre está para apoyar y para ayudar". Por otro lado, Yadhira Carrillo reveló que Julio Iglesias, quien un gran amigo de Juan Collado "todo el tiempo, él y su esposa" han estado al pendiente del proceso legal que mantiene el abogado y por el que ahora continúa recluido en prisión. "Se los agradezco enormemente. Son hermanos para nosotros. Desde el primer día quería venir, pero no es conveniente de ninguna manera, por su salud", concluyó.

