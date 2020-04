Yadhira Carrillo y su simpática anécdota con Luis Miguel durante la grabación de uno de sus videos La actriz y el cantante protagonizaron un tórrido romance en la ficción gracias al romántico clip "Que seas muy feliz" donde saltaron las chispas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue una de las elegidas para protagonizar uno de sus románticos videos. Yadhira Carrillo, entonces en su época más pletórica como actriz, era la mujer de la que Luis Miguel se enamoraría perdidamente en su clip "Que seas feliz". La mini historia en la ficción es todo un derroche de miradas, complicidad y amor. Un sentimiento que se limitó solo al guión pues la cosa no llegó a más. Él, que acaba de cumplir 50 años, fue un señor, tal y como contó hace un tiempo la actriz, y en todo momento mostró interés en saber que ella estaba bien. ¿Había otras intenciones? Si las hubo, ella no dio pie. Mickey le invitó a estar con él durante la grabación, pero ella prefirió quedarse en su camerino y no interrumpir las grabaciones "No, aquí estoy bien, muchas gracias", contestó ante la invitación. "Él fue siempre muy respetuoso y yo siempre fui también una persona que se dio mucho a respetar", dijo claramente. El resultado salta a la vista. La intensidad, la pasión y entrega de ambos tuvieron como resultado este video que ya cuenta con más de 26 millones de visualizaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoce que Luis Miguel es un piropeador nato, es coqueto por naturaleza y así lo vivió ella, siempre desde el absoluto respeto y cariño. "Te va a decir siempre cosas lindas pero siempre un gran caballero", recalcó. Yadhira prefirió ganar a un amigo para toda la vida que a "un novio para un día". A ella le encantaba su música y a él su forma de llorar en las telenovelas. No hubo romance pero sí mucho cariño y, sobre todo, química. Solo hay que ver el video para darse cuenta. ¡Maravilloso recuerdo! Advertisement

