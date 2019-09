Yadhira Carrillo revela que tiene problemas económicos tras la detención de su esposo La retirada actriz reconoció que a raíz de la detención de su esposo le está costando alimentar a los 50 perros que rescató de la calle ya que no tiene dinero de dónde sacar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Yadhira Carrillo no atraviesa definitivamente su mejor momento, ni personal ni laboral. Con su esposo preso desde principios de julio acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, la retirada actriz mexicana no solo ha visto alterada drásticamente su rutina diaria sino que también está empezando a sufrir importantes problemas económicos. Image zoom Yadhira Carrillo. mezcalent Así lo reveló recientemente la ahora empresaria en un encuentro con la prensa en México durante una de las visitas que realizó a su esposo en la cárcel donde se encuentra privado de libertad. “Yo tengo ahorita 50 perros de la calle desde hace 2 años y este ahorita me está costando mucho trabajo por supuesto la manutención de todos ellos porque no tienes dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos”, se sinceró la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Barrera de amor y La otra. Image zoom Yadhira Carrillo. Screen Grab Suelta la Sopa “Yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes de lo que te da tu esposo para la casa”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria, que está alejada del mundo de la interpretación desde que en 2007 protagonizó junto a la fallecida Edith González, Ludwika Paleta y Lidia Ávila el melodrama de Televisa Palabra de mujer, aprovechó una vez más la presencia de las cámaras de televisión para desmentir que tenga algún tipo de privilegio en la cárcel, como han asegurado algunos medios de comunicación. “No tenemos nada, absolutamente ninguna concesión, si yo tuviera una concesión les juro que no te dejan viva la gente. No, yo hago fila igual que todas las señoras. Te tienen que sellar, pasas un filtro, otro filtro, otro filtro, te revisan, te revisan, te revisan […]”, aseguró. Advertisement EDIT POST

