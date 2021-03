¿Nuevo conflicto? Yadhira Carrillo responde a comentarios sobre ella de parte de Lety Calderón Ahora es Yadhira Carrillo quien se pronuncia ante los comentarios de la Leticia Calderón, expareja sentimental de su esposo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Era usual que Yadhira Carrillo hiciera comentarios alusivos a Leticia Calderón, expareja sentimental de su esposo Juan Collado. Ante ello, la segunda siempre suele responder a las declaraciones sobre su persona. Hace un tiempo, la empresaria decidió no volver a hacer comentarios sobre la actriz para evitar disputa alguna. Sin embargo, se rumoró que la protagonista de la telenovela Valeria y Maximiliano había comentado que el abogado pagaba a periodistas para que hablaran bien de la exreina de belleza. Ante ello, Carrillo aseguró que "no veo la televisión"; por lo tanto, "no sé qué dijo" y nunca ha estado atenta a información que se da a conocer sobre su persona. Además, continuó con su posición de evitar hablar sobre Calderón . "No tengo comentarios de este tipo de declaraciones que se me hace absurdo", advirtió a los medios de comunicación. Respecto a la críticas sobre la alimentación de Juan Collado, quien permanece en prisión, y se asegura que solo consume productos gourmet, la actriz dejó claro que solo son rumores; sin embargo, cuando son ocasiones de celebración intenta consentirlo, tal como ocurrió el pasado Día de San Valentín cuando le llevó fabada española, croquetas de jamón serrano y albóndigas de róbalo. Leticia Calderón y Yadhira Carrillo Image zoom Leticia Calderón y Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recuerden que esa vez era 14 de febrero y fue un día especial", aclaró. "No es que [Juan Collado] coma así siempre. Él es muy sencillo para comer, le gusta su caldito de pollo". Para Yadhira Carrillo, de momento, lo único importante es seguir dedicándose a su marido. También gusta de desempeñar su faceta como empresaria y activista.

