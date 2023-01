Yadhira Carrillo responde a Lety Calderón tras ser señalada como la Clara Chía de su relación De manera contundente, Yadhira Carrillo desmiente haber sido culpable de la separación de Leticia Calderón y el padre de sus hijos, Juan Collado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Shakira dio a conocer el tema "Music Sessions #53", donde señalada de infidelidad al padre de sus hijos Gerard Piqué, teniendo como tercera en discordia a Clara Chía, muchas mujeres se han identificado con la cantante colombiana. Tal es el caso de Leticia Calderón, quien, desde hace tiempo, ha señalado a Yadhira Carrillo de haber sido la responsable de su ruptura con Juan Collado. "Más allá si la canción de Shakira suena a burla o es himno para muchas, lo que me impresiona es cuántas mujeres levantaron la mano. Como diría mi amiga Laura León: 'Bienvenidas al club de las mujeres engañadas'", mencionó Calderón en aquel momento. Ante ello, Carrillo no dudó en responder a estas acusaciones de manera clara y directa, y desmentir que haya sido la culpable de la separación de su marido. "He escuchado [sobre el tema de Shakira], pero no estoy enterada de nada", mencionó a los medios de comunicación. "Con respecto a eso, es muy simple y la gente lo sabe, es súper sencillo y lo he dicho mil veces; lo han dicho en todos lados, pero se los repetimos", advirtió. "Cuando Juan y yo empezamos a andar [a tener un noviazgo], Juan tenía ocho meses de haber terminado con Leticia Calderón y él ya vivía en una casa completamente separada. Ya había tenido novias como Edith Serrano, después de ella fui yo, y fue [en aquella época] cuando nos conocimos Juan y yo". Yadhira Carrillo y Leticia Calderon Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa reiteró que su esposo estaba libre. "Empezamos una relación increíble y hermosa. Yo creo que también es mucho chisme que necesitan estar hablando de algo, me da mucha risa eso", enfatizó. "Es una mentira absoluta que Juan Collado andaba con Leticia Calderón cuando empezó conmigo". Gerard Pique y Clara Chía Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group Yadhira Carrillo ahora solo está concentrada en cuidar de Juan Collado, quien está en prisión desde hace unos años. Por su parte, Lety Calderón, además de continuar trabajando, está al cuidado de los hijos que tuvo con el abogado, Luciano y Carlo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yadhira Carrillo responde a Lety Calderón tras ser señalada como la Clara Chía de su relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.