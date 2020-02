Yadhira Carrillo confiesa que ha renovado los votos con Juan Collado en la cárcel Días después de que Leticia Calderón hablara del gusto de su marido por las mujeres, su esposa ha confesado estar muy enamorada de Juan Collado hasta el punto de renovar sus votos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La situación para Yadhira Carrillo en los últimos meses no está siendo nada fácil. A pesar de todo ella se muestra fuerte en cada una de sus apariciones en la puerta de la prisión donde visita a su esposo. Hace unos días, la ex de Juan Collado, Leticia Calderón, aseguraba que él debía de tener otra nacionalidad por su gusto por las mujeres haciendo referencia a sus deslealtades e infidelidades. Una declaración a la que Yadhira ha respondido de forma muy clara, para que lo entienda todo el mundo. No solo sigue perdidamente enamorada de su esposo sino que han renovado su votos en prisión. Ha sido en la intimidad y sin testigos. Apoyarse cada día en esta complicada situación es la mejor forma de hacerlo. “Fue entre él y yo, en el penal. Así será toda la vida, no tiene que ser un día especial, por supuesto. Los votos se renuevan a diario, todos los días. Es simbólico entre él y yo. Es una forma de decirle que en las malas, estoy y estaré siempre. En las malas están solo los verdaderos”, apuntó a la prensa que le esperaba como siempre en la puerta de la cárcel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una respuesta que deja claro que ella cree ciegamente en su esposo, no solo porque le considera inocente de lo que se le acusa, sino también como hombre, digan lo que digan. Su sonrisa, a pesar del dolor sufrido, denota un gran amor hacia Juan, por eso quiso renovar sus votos. Image zoom El abogado sigue a la espera de una resolución judicial de su caso y aunque se ha dicho últimamente que podría pasar 20 años en prisión, su esposa, una vez más, ha estado ahí para negar las mentiras que cada día salen a la luz. El encierro y la dura situación vivida está fortaleciendo su relación tal y como ha expresado la actriz, ella no pierde la fe en que se haga justicia. Advertisement

