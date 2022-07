Yadhira Carrillo culpa de sus problemas de salud a la situación que vive su esposo en la cárcel Yadhira Carrillo vive una complicada situación desde que su esposo, el abogado Juan Collado, ingresara en la cárcel hace ya más de tres años. Este doloroso hecho es algo que está afectando seriamente su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent Yadhira Carrillo siempre ha sido muy sincera sobre lo duro que está siendo para ella que Juan Collado permanezca en prisión desde hace ya tres años. No obstante, asegura que no dejará nunca de estar a su lado, incluso aunque este hecho esté afectando a su salud. Como es costumbre, la actriz fue captada por la prensa durante su llegada a la cárcel, lugar donde confesó que no solo la salud de su esposo ha empeorado, sino que la suya propia también. "Ha cobrado una factura muy, muy, muy alta, y me da mucha tristeza que sea a través de pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios y ya", expresó la artista con tristeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor 'bienvenida al clan, el grupo de presión alta'. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil", añadió. Y aunque siempre trata de poner su mejor cara y se arregla mucho cuando va a visitar a su esposo, esta vez quiso pedir perdón por no mostrarse igual de radiante que en otras ocasiones. "Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda para… [dar entrevistas] pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle", dijo. Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo | Credit: Youtube A pesar de todas las dificultados, nunca dejará de lado a su pareja: "Jamás, o sea, para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada, donde él esté estaré siempre, y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí", declaró. El 9 de julio de 2019, Juan Collado Mocelo fue detenido y enviado a una prisión de la Ciudad de México acusado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A finales del 2021 se conoció que Collado podría salir en libertad en poco tiempo gracias a un recurso legal conocido como Criterio de oportunidad, el cual establece que la fiscalía podrá desistir de ejercer acción penal en contra de un acusado bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía General de la República (FGR) podría autorizarle hacer uso de esta medida a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos de corrupción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yadhira Carrillo culpa de sus problemas de salud a la situación que vive su esposo en la cárcel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.