Yadhira Carrillo preocupada por la salud de su esposo Juan Collado La actriz mexicana pide que se le proporcione apoyo médico urgente a su esposo encarcelado, debido a su deteriorado estado de salud. Por Isis Sauceda/ Los Ángeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Yadhira Carrillo está preocupada por el bienestar de su esposo Juan Collado dentro de la cárcel ya que en sus últimas visitas lo ha visto deteriorado de salud. La artista mexicana aparentemente ha recurrido a las autoridades para pedir que se le proporcione ayuda médica urgente a su esposo, quien cumple condena en una cárcel de Ciudad de México. “Esperemos que pueda tener acceso a un médico, que es urgente. Se le van a hacer estudios de sangre y estamos en el tema, no descuidamos un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud”, expresó la actriz a la prensa azteca. Carrillo explicó que las condiciones climáticas de las instalaciones donde se encuentra su marido están afectando su salud. “Él está con problemas de ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes”, reveló. “Empieza a sentirse mal en ese sentido. Están por hacer estudios. Es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda, es que es muy húmedo aquí [en la cárcel]”. Image zoom mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz además aseguró que a pesar de todo, el abogado continúa ejercitándose en su celda y que ella se mantiene al pendiente de sus alimentos. “Creo que se mantiene en su peso porque hace ejercicio. Ahí mismo, en el espacio pequeño donde está, ahí hace ejercicio todos los días”, dijo. “Le traigo su comida muy sana. También de repente le traigo sus hamburguesas y ese tipo de cosas, pero siempre le traigo su jugo verde, verduras, proteína, lechuga”. Desde el arresto de su esposo en julio del 2019, Carrillo se ha mantenido firmemente a su lado y pendiente de todas sus necesidades durante sus visitas habituales a la cárcel.

