Yadhira Carrillo pasa sus peores navidades y hace una fuerte confesión. "Estamos sin un peso" La actriz mexicana pasa sus navidades más tristes con su marido Juan Collado en prisión y en una situación económica muy grave. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Están siendo las navidades más tristes de su vida y de toda su familia. Como cada día desde hace seis meses, Yadhira Carrillo acude a ver a su esposo Juan Collado a la cárcel. Siempre es duro, pero en estas fechas mucho más. La actriz ha reconocido que a pesar de todo el dolor la fe de ella y su esposo es inquebrantable. “El día más injusto de la vida de Yadhira Carrillo y Juan Collado. Estamos viviendo una injusticia brutal en México”, ha expresado devastada a los medios que la esperan a la puerta de la prisión. “Él es muy religioso desde niño… Todos los días lee mucho y hace mucha oración. Dios nos tiene que ayudar”, dice esperanzada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una situación que no solo afecta su estado anímico sino también a la economía familiar. “Todos estamos sin un peso”, ha declarado sin tapujos. Esas han sido las consecuencias del encarcelamiento de su marido, que mucha de la gente con la que colaborara se vea ahora sin nada. “Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida”, añade. Image zoom La Nochebuena no ha sido una de celebrar en lo absoluto, su corazón está con él y le apoyará hasta el final. “Es un hombre leal, es un hombre recto, un hombre limpio, un hombre trabajador, desde que nació hasta el día de hoy ha sido un hombre recto que ha ayudado siempre”, concluyó la actriz, su apoyo más incondicional. Advertisement

