Yadhira Carrillo habla del "delicado" estado de salud de su esposo Juan Collado Yadhira Carrillo tuvo su primera visita del 2023 a la cárcel donde se encuentra su esposo Juan Collado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yadhira Carrillo está dispuesta a acompañar y apoyar a su esposo Juan Collado mientras permanezca en la cárcel, por eso se mostró muy preocupada al ver el "delicado" estado de salud en que se encuentra luego de su última visita al centro del Reclusorio Norte. "Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, terrible, sí", dijo la actriz a Despierta América (Univision) tras su primera visita de este año a la cárcel. "Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos", detalló. Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent Entre otras cosas, Carrillo habló de los hijos de Collado, y si mantenían comunicación con el abogado. "Siempre están con él, y los chiquitos vía telefónica siempre, siempre", aseguró. A su esposo, quien permanece en prisión desde julio del 2019 tras ser presuntamente acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se le ha probado nada hasta el momento, según la mexicana. "Y pues nada chicos, llevamos ya 4 años aquí, y no le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces no entendemos por qué son las cosas. Y aquí estoy, y estaré con él dónde él esté, como lo dije desde el día uno", sostuvo. "Mientras él esté aquí, no lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque cómo voy a estar yo muy bien y saber que él está aquí, entonces primero hay que estar aquí", sostuvo. Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo | Credit: Youtube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ocasiones anteriores la actriz ha asegurado que el proceso en el que se encuentra su esposo también le ha pasado factura a su propia salud. "No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor 'bienvenida al clan, el grupo de presión alta'. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil", dijo.

