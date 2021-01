Close

Yadhira Carrillo habla sobre el estado de salud de Leticia Calderón La actriz de la telenovela Imperio de mentiras (Univision) fue hospitalizada hace varios días tras contraer la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a todos por su preocupación". Con este mensaje Leticia Calderón confirmaba el pasado sábado que se encuentra hospitalizada luego de haber contraído días atrás la COVID-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Yadhira Carrillo, esposa del padre de los hijos de la actriz, fue preguntada sobre este asunto en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, donde la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Amarte es mi pecado, Palabra de mujer y Barrera de amor dijo estar muy pendiente de la situación que está viviendo Calderón. Image zoom Leticia Calderón y Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent (x2) "Está bien, es cuestión nada más de paciencia, como es esto, de tiempo, pero está perfectamente bien atendida", declaró ante las cámaras de Despierta América (Univision). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La retirada actriz aseguró que su esposo, el abogado Juan Collado, quien permanece privado de su libertad en la cárcel, está al tanto de la hospitalización de la madre de sus hijos. "Sí, claro, por supuesto [que lo sabe]. Está muy, muy pendiente", dijo. Respecto a los dos hijos de Calderón, la ahora empresaria compartió que se encuentran en perfecto estado de salud bajo el cuidado de los familiares de Leticia. "Los niños están bien y Juan está en contacto como todos los días vía telefónica", aseveró. "Estamos muy pendientes y con toda la fe de que esto va a salir como queremos que salga, que esté con salud y que esté muy pronto afuera, feliz, contenta", agregó la exactriz, quien dejó claro que solo tiene buenos deseos para Calderón en su proceso de recuperación. "Le deseo lo mejor siempre, como toda la vida", expresó.

