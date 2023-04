Yadhira Carrillo acude a darle el último adiós a Julián Figueroa y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Yadhira Carrillo acude a darle el último adiós a Julián Figueroa Credit: Mezcalent Yadhira Carrillo y José Manuel Figueroa se despiden de Julián. Además: Rosalía y Rauw Alejandro de compras y más Empezar galería Yadhira Carrillo da el último adiós Yadhira Carrillo acude a darle el último adiós a Julián Figueroa Credit: Mezcalent La actriz Yadhira Carrillo acudió a darle el último adiós a Julián Figueroa, quien murió la madrugada de ayer a los 27 años víctima de un infarto. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio José Manuel Figueroa, último adiós a Julián José Manuel Figueroa acude a darle el último adiós a Julián Figueroa Credit: Mezcalent José Manuel Figueroa también acudió a darle el último adiós a Julián Figueroa. 2 de 5 Ver Todo Gisele Bundchen en Miami Gisele Bundchen compra ropa interior con una amiga en el exclusivo Bal Harbour Mall Credit: Photo © 2023 Luis Fernandez/The Grosby Group La modelo brasileña Gisele Bundchen comprando ropa interior con una amiga en un exclusivo centro comercial en Miami. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Jeremy Renner feliz y saludable Jeremy Renner se ve feliz y saludable caminando con la ayuda de un bastón en Jimmy Kimmel Live Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Tras sufrir un grave accidente a principios de enero, el actor Jeremy Renner se ve feliz y saludable caminando con la ayuda de un bastón en el show Jimmy Kimmel Live!. 4 de 5 Ver Todo Rosalía y Rauw Alejandro de compras Rosalía y Rauw Alejandro, recién comprometidos, hacen el super juntos Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Rosalía y Rauw Alejandro, recién comprometidos, fotografiados realizando compras en un supermercado en Beverly Hills. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

