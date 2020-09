Yadhira Carrillo está de regreso en Televisa ¿ya tiene nuevo proyecto? Yadhira Carrillo habla de sus próximos proyectos personales y profesionales ¿eso incluye que regrese a la televisión? La actriz despeja la duda. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varios años de ausencia, Yadhira Carrillo regresó a Televisa y se reunió con algunos ejecutivos de la empresa. Sin embargo, la causa de su visita no fue para cerrar un contrato laboral, la actriz fue a buscar opciones para promover el refugio de perros que dirige desde hace un tiempo. RELACIONADO: Yadhira Carrillo tuvo que despedir a sus empleados por la pandemia Image zoom Yadhira Carrillo Mezcalent “Estoy interesada en que la gente conozca a los perros del refugio. A los perritos de la calle que nosotros recogemos, vacunamos, esterilizamos y entregamos en adopción. Entonces, me gustaría poder hacer un desfile o algo con ellos para que la gente pueda verlos. Vamos a ver qué se puede hacer para que la gente los conozca, puede ser muy bueno para que la gente los vea masivamente”, comentó Carrillo a los medios de comunicación. “Ahorita para mí lo más importante es darle casa a estos perritos”. Image zoom Instagram Yadhira Carrillo La exreina de belleza no descarta realizar algún proyecto en televisión; incluso, con un “ya les platicaré, dejó entrever que ha recibido ofertas laborales. Pese a ello, la protagonista de la telenovela Amarte es mi pecado advirtió que de volver a la pantalla chica, se deberán cumplir la serie de condiciones que requiere. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Podría quizá hacer algo, excepto en los días que estoy Juan [Collado]. Los días que estoy con Juan son intocables. Si surge algo padre, con mucho gusto, podríamos hacer algo increíble”, agregó. “En el momento en que decidamos hacer algo, se podrá hacer siempre con todo el amor y todo el agradecimiento a Televisa” Por el momento, Yadhira Carrillo continúa dedicada a su tienda de ropa para bebés, trabajo altruista y al cuidado de su esposo Juan Collado, quien permanece en prisión.

