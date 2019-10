Yadhira Carrillo contraataca y contesta a Leticia Calderon tras sus fuertes declaraciones La esposa de Juan Collado ha reaccionado así contra la actriz tras esta dejarla de mentirosa en una entrevista televisiva con Despierta América. Este ha sido su mensaje. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Definitivamente ha estallado la guerra. El ingreso en prisión de Juan Collado ha provocado un enfrentamiento ante las cámaras de las que han sido las dos grandes mujeres de su vida. Leticia Calderón y Yadhira Carrillo lo tenían guardado pero esta situación ha provocado que ambas por fin hagan público lo que sienten la una hacia la otra. Durante su intervención en el programa Despierta América este martes, la protragonista de Esmeralda habló alto y claro de lo que vivió con su exmarido y desmintió a su actual esposa. Recordemos que hace unas semanas Yadhira aseguró que Juan era un gran padre que llevaba a sus hijos todos los días al colegio antes de entrar en prisión. Unas declaraciones que según Leticia nada tienen que ver con la realidad y que negó tajantemente. En su turno de respuesta, la esposa actual del abogado ha contraatacado manteniendo su postura en todo momento. "Juan está esperando a sus hijos desde el primer día", dijo con voz firme y sin titubear ante las dudas que se pusieron sobre la mesa estos días de que los hijos de Leticia no estaban en la lista. Con esta frase Yadhira dejó bien claro que el abogado espera ansiosamente ver a sus hijos a quienes extraña y con quienes, a pesar de lo que se diga, da a entender mantiene una estrecha relación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada que ver con lo expuesto por Leticia, quien además habló de su hijo mayor Carlo y de cómo este se sentía "usado" por otras personas al asegurar cosas inciertas sobre la relación con su padre. Esa persona a quien se refiere es Yadhira, de quien habla por primera vez pero sin citar su nombre. Lo que sí expresó anteriormente ante los micrófonos es que ella es una mamá coraje y siempre ha luchado por sus hijos, económica y personalmente. Carlo y Luciano han sido su prioridad desde su nacimiento y tras su separación ha vivido entregada a ellos en cuerpo y alma. Algo que asegura seguirá ocurriendo le pese a quien le pese. Reconoce que es doloroso todo lo que está pasando y que está "sorprendida", pero piensa seguir tirando del carro hacia adelante como siempre lo ha hecho sin depender de nada ni nadie. Advertisement

