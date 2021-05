Yadhira Carrillo enfrenta acusaciones de haber golpeado a Michelle Renaud Hace unos días Michelle Renaud dio a conocer que durante una escena de enfrentamiento, recibió un fuerte golpe por parte de Yadhira Carrillo. La exreina de belleza responde. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Michelle Renaud dio a conocer que durante un casting Yadhira Carrillo le había dado una fuerte cachetada, cuyo impacto le causó dejarla sorda un instante y le durmió la cara. Ante ello, la exreina de belleza explicó la razón de ese proceder que podría considerarse en exceso agresivo y se debe a que había un director de escena, Benjamín Cann. "Nuestro director Benjamín Cann, a quien mando un beso, siempre nos dijo: 'Quiero una [cachetada] bien dada. No quiero muchas y la van a dar bien", reveló Carrillo a los medios de comunicación. "Y sí, nos dábamos unas chachetadas [fuertes]". De acuerdo con la actriz, hubo momentos donde el dolor era insoportable; sin embargo, las exigencias del mencionado director quien "quería las cosas muy reales" a la primera toma para evitar muchas repeticiones. Sin embargo, hubo casos que las escenas de agresión llegaron a repetirse hasta siete veces como ocurrió en alguna ocasión con Sergio Sendel. yadhiracarrillotiendainf2.jpg Yadhira Carrillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué dolor! Incluso, me dejaban marcada la mano, muchas veces, las compañeras; nos las dejábamos marcadas", relató. "Más de ocho, diez actrices a quien tuve que darles y me dieron. Primeras actrices desde Jacqueline Andere. Nos dábamos unas muy buenas". Michelle Renaud Mejores looks alfombra Credit: Emma Mcintyre Yadhira Carrillo recordó cuando trabajó con Bárbara Mori en la telenovela Rubí y tuvieron fuertes escenas entre ambas que incluían enfrentamientos entre ambas; sin embargo, lo consideraban como parte del trabajo, no como un asunto de tipo personal. "Nos dábamos unas cachetadas de verdad Bárbara Mori y yo", agregó. "Te dolía, juro sentías hasta el tímpano, sentías el oído, la mano marcada", concluyó.

