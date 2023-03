Yadhira Carrillo asegura que lleva una buena relación con Leticia Calderón: "Nos abrazamos" Tras los fuertes rumores de conflicto entre Leticia Calderón y Yadhira Carrillo, esta última desmiente la polémica y asegura que se llevan muy bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Leticia Calderón tuvo una relación sentimental con Juan Collado, quien es parte de sus dos hijos, Luciano y Carlo. También, se ha rumorado, durante largo tiempo, que Yadhira Carrillo fue la tercera en discordia y causó la ruptura del abogado con la protagonista de la telenovela Esmeralda; incluso, así lo ha confirmado la primera actriz. De hecho, se dice que ambas actrices mantienen una mala relación y se evitan cuando están en eventos juntas. Ahora, la actual esposa del abogado descarta por completo que exista un conflicto con su colega; por el contrario, asegura que existe mucho cariño entre ambas y se lo demuestran cuando se reúnen. "Siempre ha habido una muy buena relación [con Leticia Calderón], siempre. Coincidimos en muchos lados, sí, sí", aclaró Carrillo a los medios de comunicación. "Nos abrazamos. La abrazo y le digo '¿cómo estás?'. Desde siempre, nada más que, ya saben, la prensa se encarga de hacer chismes. Pero para nada [estamos peleadas]". Habrá que esperar a saber qué opina Lety Calderón al respecto, debido a que, en diversas ocasiones, ha desmentido lo que dice la intérprete de Fernanda Ortiz en la telenovela Palabra de mujer sobre la convivencia de sus hijos con su padre. Yadhira Carrillo y Leticia Calderon Yadhira Carrillo y Leticia Calderon | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, Yadhira Carrillo explicó cómo va el proceso para que Juan Collado pueda dejar la cárcel, donde se encuentran, desde 2019, tras ser acusado de los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. "Estamos en espera todavía. En cuanto sepamos algo, se los haré saber", explicó. "Es un papel donde dice que Juan no tenía que haber pisado la cárcel, [es] absolutamente inocente".

